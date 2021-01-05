Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Bulu, kampüs kapısının kelepçelenmesine ilişkin konuştu. Bulu, "Kapı kırıkmış tutturmak için böyle pratik bir çözüm bulunmuş" dedi. Bulu, istifa etmeyeceğini de ifadelerine ekledi.
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, Haberürk'te konuşuyor.
Bulu şöyle konuştu:
"Boğaziçi Üniveritesi Türkiye'nin en zeki öğrencileri.
Gözaltına alınanlardan sadece 2 tanesi Boğaziçili. Anladığım kadarıyla diğerleri örgüt mensubu. Boğaziçi öğrencisi kullanıldı.
(Kelepçe) Üniversitenin kapısı kırıkmış tutturmak için böyle pratik bir çözüm bulunmuş."
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