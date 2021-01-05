Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Bulu, kampüs kapısının kelepçelenmesine ilişkin konuştu. Bulu, "Kapı kırıkmış tutturmak için böyle pratik bir çözüm bulunmuş" dedi. Bulu, istifa etmeyeceğini de ifadelerine ekledi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2021 Salı, 17:29
Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama
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Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, Haberürk'te konuşuyor.

Bulu şöyle konuştu:

"Boğaziçi Üniveritesi Türkiye'nin en zeki öğrencileri. 

Gözaltına alınanlardan sadece 2 tanesi Boğaziçili. Anladığım kadarıyla diğerleri örgüt mensubu. Boğaziçi öğrencisi kullanıldı. 

(Kelepçe) Üniversitenin kapısı  kırıkmış tutturmak için böyle pratik bir çözüm bulunmuş."


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