Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama

05 Ocak 2021 Salı, 17:29

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, Haberürk'te konuşuyor.

Bulu şöyle konuştu:

"Boğaziçi Üniveritesi Türkiye'nin en zeki öğrencileri.

Gözaltına alınanlardan sadece 2 tanesi Boğaziçili. Anladığım kadarıyla diğerleri örgüt mensubu. Boğaziçi öğrencisi kullanıldı.

(Kelepçe) Üniversitenin kapısı kırıkmış tutturmak için böyle pratik bir çözüm bulunmuş."