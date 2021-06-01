Polis gece yarısı Boğaziçilileri kampüsten zorla çıkardı
Boğaziçi Üniveritesi öğrencileri, hocaları Feyzi Erçin'in ders vermesinin engellenmesini protesto etmek için çadır nöbeti başlattı. Çadırların başında yığınak yapan polis, öğrencileri gece yarısı okuldan çıkmaya zorladı.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve hocalarının, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atanan 'kayyım' rektör Melih Bulu ve yönetimini protestoları devam ediyor.
Boğaziçililer son olarak hocaları Feyzi Erçin'in yaz okulunda ders vermesinin keyfi bir şekilde engellenmesini protesto etmek için çadır nöbeti başlattı. Güney Kampüs'te bir araya gelen öğrenciler burada sabahlamak için çadırlarını kurdu.
Bu sırada polis kampüs önüne yığınak yaptı. Boğaziçi Direnişi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Polis kalabalık bir şekilde okulumuzun kapısında bekliyor. Biz Güney Meydan'dayız. Çadırlarımızın başındayız. Birlikteyiz, iyiyiz. #BoğaziçindePolisİşgali" ifadeleri kullanıldı.
Polis kalabalık bir şekilde okulumuzun kapısında bekliyor. Biz Güney Meydan'dayız. Çadırlarımızın başındayız. Birlikteyiz, iyiyiz.#BoğaziçindePolisİşgali pic.twitter.com/dM4LpsnX4c— Boğaziçi Direnişi (@budirenisi) May 31, 2021
Daha sonra ise ablukaya alınan öğrenciler önce eyleme son vermeleri için özel güvenlik tarafından tehdit edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde de Boğaziçililer üçerli gruplar halinde okulu terk edip evlerine dönmeye zorlandı.
Güney Kampüs'te özel güvenlik ve sivil polisler müdahaleye başladı.#cetelerserbestbogaziciablukada pic.twitter.com/V4kSnpiKks— Boğaziçi Direnişi (@budirenisi) May 31, 2021
Polis tarafından Bebek Kapı'dan üçerli gruplar halinde kampüsten çıkartılıyoruz.#cetelerserbestbogaziciablukada— Boğaziçi Direnişi (@budirenisi) May 31, 2021
Boğaziçi Direnişi'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gözaltı olmadığı ve tüm öğrencilerin iyi olduğu bilgisi verildi.
Gözaltı yok, hepimiz iyiyiz. #cetelerserbestbogaziciablukada https://t.co/Dr54yhsevM— Boğaziçi Direnişi (@budirenisi) May 31, 2021
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