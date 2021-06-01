Polis gece yarısı Boğaziçilileri kampüsten zorla çıkardı

Boğaziçi Üniveritesi öğrencileri, hocaları Feyzi Erçin'in ders vermesinin engellenmesini protesto etmek için çadır nöbeti başlattı. Çadırların başında yığınak yapan polis, öğrencileri gece yarısı okuldan çıkmaya zorladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2021 Salı, 08:54
Polis gece yarısı Boğaziçilileri kampüsten zorla çıkardı
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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve hocalarının, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atanan 'kayyım' rektör Melih Bulu ve yönetimini protestoları devam ediyor.

Boğaziçililer son olarak hocaları Feyzi Erçin'in yaz okulunda ders vermesinin keyfi bir şekilde engellenmesini protesto etmek için çadır nöbeti başlattı. Güney Kampüs'te bir araya gelen öğrenciler burada sabahlamak için çadırlarını kurdu. 

Bu sırada polis kampüs önüne yığınak yaptı. Boğaziçi Direnişi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Polis kalabalık bir şekilde okulumuzun kapısında bekliyor. Biz Güney Meydan'dayız. Çadırlarımızın başındayız. Birlikteyiz, iyiyiz. #BoğaziçindePolisİşgali" ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra ise ablukaya alınan öğrenciler önce eyleme son vermeleri için özel güvenlik tarafından tehdit edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde de Boğaziçililer üçerli gruplar halinde okulu terk edip evlerine dönmeye zorlandı. 

Boğaziçi Direnişi'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gözaltı olmadığı ve tüm öğrencilerin iyi olduğu bilgisi verildi.


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