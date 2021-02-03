Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: "Halkı provoke edici" paylaşım yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili sosyal medyadan "Halkı Provoke Edici" paylaşım yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

DHA
03 Şubat 2021 Çarşamba, 16:55
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar:
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İstanbul'da polis, Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı yapılan eylemlere yönelik sosyal medyadaki destek paylaşımlarını da mercek altına aldı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversitedeki olayların ardından sosyal medyada çağrı ve hastag paylaşımları ile eylemlere çağrı yaptığı tespit edilen hesap sahiplerine yönelik çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini yaptığı çalışmada, "Halkı Provoke Edici" içerikli paylaşım yaptığı öne sürülen 8 hesap sahibi gözaltına alındı.

8 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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