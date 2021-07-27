Boğaziçili akademisyenlerin direnişi sürüyor

27 Temmuz 2021 Salı, 17:44

Fotoğraf: Aslı Kalaycıoğlu



Boğaziçi Üniversitesi'nde görevden alınan Melih Bulu'nun yerine vekaleten atanan Mehmet Naci İnci, öğretim görevlisi Can Candan'ın işine son verdi. AKP'li Melih Bulu'nun görevde olduğu sürede Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarına ilk günlerden beri destek veren Feyzi Erçin görevden alınmıştı.

Görevden alınan meslektaşlarına destek veren akademisyenler, nöbet boyunca ellerinde, "Feyzin Erçin Yalnız Değildir" ve “Can Candan Yalnız Değildir” yazan dövizler taşıdı.

OTURMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akademisyenler nöbetin ardından görevden alınan meslektaşlarına destek olmak için oturma eylemi gerçekleştirdi.

DEVAM EDECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, meslektaşları görevlerine iade edilene kadar her gün rektörlük binası önünde eylemlerine devam edeceklerini açıklamışlardı.