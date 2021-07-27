Boğaziçili akademisyenlerin direnişi sürüyor
Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, 135. kez rektörlük binasına sırtını döndü. Akademisyenler, görevden alınan meslektaşlarına destek olmak için oturma eylemi gerçekleştirdi.
Fotoğraf: Aslı Kalaycıoğlu
Boğaziçi Üniversitesi'nde görevden alınan Melih Bulu'nun yerine vekaleten atanan Mehmet Naci İnci, öğretim görevlisi Can Candan'ın işine son verdi. AKP'li Melih Bulu'nun görevde olduğu sürede Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarına ilk günlerden beri destek veren Feyzi Erçin görevden alınmıştı.
Görevden alınan meslektaşlarına destek veren akademisyenler, nöbet boyunca ellerinde, "Feyzin Erçin Yalnız Değildir" ve “Can Candan Yalnız Değildir” yazan dövizler taşıdı.
OTURMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Akademisyenler nöbetin ardından görevden alınan meslektaşlarına destek olmak için oturma eylemi gerçekleştirdi.
DEVAM EDECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI
Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, meslektaşları görevlerine iade edilene kadar her gün rektörlük binası önünde eylemlerine devam edeceklerini açıklamışlardı.
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