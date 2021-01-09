Boğaziçili öğrencilerden, AKP’li Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı eylemler devam ederken; öğrenciler Mahzuni Şerif’in ‘Yuh Yuh’ parçasını Melih Bulu için yeniden yorumladı ve klip çekti.
Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan AKP’li Melih Bulu’ya yönelik eylemler sürüyor. Rektörün atamayla değil, üniversite içinde yapılacak bir seçimle belirlenmesi gerektiğini belirten öğrenciler, Mahzuni Şerif’in ‘Yuh Yuh’ parçasını yeniden düzenledi ve klip çekti.
Düzenlenen şarkının sözleri şöyle:
''Okulumun kapısına
Yuh kelepçe vuranlara
Sen rektör değilsin, seni seçmedik
Atanmış kayyuma biat etmedik
Hayır dedik olmaz, kabul etmedik
Buna rağmen koltuğunda kaldın ise yuh
Yuh soyanlara Soyup kaçıp doyanlara''
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