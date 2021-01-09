Boğaziçili öğrencilerden, AKP’li Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi

09 Ocak 2021 Cumartesi, 09:03

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan AKP’li Melih Bulu’ya yönelik eylemler sürüyor. Rektörün atamayla değil, üniversite içinde yapılacak bir seçimle belirlenmesi gerektiğini belirten öğrenciler, Mahzuni Şerif’in ‘Yuh Yuh’ parçasını yeniden düzenledi ve klip çekti.

Düzenlenen şarkının sözleri şöyle:

''Okulumun kapısına

Yuh kelepçe vuranlara

Sen rektör değilsin, seni seçmedik

Atanmış kayyuma biat etmedik

Hayır dedik olmaz, kabul etmedik

Buna rağmen koltuğunda kaldın ise yuh

Yuh soyanlara Soyup kaçıp doyanlara''