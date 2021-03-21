Boğaziçililerden Direniş Festivali: 6 tutuklu arkadaşımız için 6 gün boykottayız

21 Mart 2021 Pazar, 15:20

Boğaziçi Dayanışması, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda #6TutukluArkadaşımızİçin6GünBoykottayız etiketiyle tutuklu arkadaşları için destek mesajı yayınlayarak, bahar dönemi için boykot çağrısında bulundu:

"Boğaziçi Üniversitesi'nin tüm öğrenci inisiyatifleri olarak iki buçuk aydır aralıksız bir şekilde direnişteyiz. Kayyum Rektör Melih Bulu’nun atanmasıyla başlayan direnişimize yönelik sindirme politikaları gözaltılarla, tutuklamalarla, hukuka aykırı ev hapsi uygulamalarıyla, disiplin soruşturmalarıyla, kulüplerimizin kapatılmasıyla, üniversite kapısına kelepçe vurulmasıyla, medya üzerinden hedef göstermeyle, polis ablukasıyla ve özel güvenlik şiddetiyle devam ediyor; farklı iktidar odaklarının nefret saldırılarına maruz kalıyoruz.

Demokratik değerleri yok sayan, kendisinden olmayana nefes aldırmak istemeyen iktidara karşı özgür, özerk, demokratik ve toplumcu üniversite mücadelemiz Türkiye’den ve dünyadan yükselen desteklerle büyümeye devam ediyor. Bu dayanışmayla, 17 Mart’ta tutuklu iki arkadaşımız yeniden özgürlüklerine kavuştular fakat diğer 6 arkadaşımız hâlâ tutsak. Üstüne üstlük 11 yıla kadar hapis istemi ile yargılanacaklarını öğrendik. Bu absürt durumun normalleşmesine göz yummayacağız. Bahar dönemine başlarken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak “Arkadaşlarımız yoksa biz de yokuz” diyoruz: 6 tutuklu arkadaşımız için 6 gün boykota gidiyoruz!

Sadece arkadaşlarımızın eğitim haklarını değil kendisine biat etmeyen herkesin yaşam hakkına saldıran iktidarın ve onun kayyumlarının dayatmalarına karşı bahar dönemini boykotla ve “Nasıl bir üniversite?” sorusuna yanıt aradığımız bir festivalle açıyoruz. 22-29 Mart tarihleri arasında Güney Meydan’da ve çevrimiçi olarak yapacağımız etkinliklerle özgür, özerk, demokratik ve toplumcu üniversitelere doğru bir yol çiziyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz ve geleceği kuruyoruz!

Tüm üniversite bileşenlerini “Nasıl bir üniversite?” sorusuna yanıt aradığımız direniş festivalinin bir parçası olmaya çağırıyoruz."