'Bologna Teknik Direktörü, Diego Costa'yı istemedi' iddiası

16 Temmuz 2021 Cuma, 07:25

La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Serie A ekiplerinden Bologna'nın Diego Costa ile anlaşarak imza aşamasına geldiği bildirildi.

Yıllık 2.5 milyon Avroya ek olarak bonuslarla birlikte 2 yıllık anlaşmaya varan tarafların Sinisa Mihajlovic engeline takıldığı belirtildi.

Diego Costa'nın transfer edilmesine karşı çıkan Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in bu isteğiyle anlaşmanın masada kaldığı ve resmi imzaların atılmayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın Diego Costa'ya 2.5 milyon Avro yıllık ücret önerdiği ancak Brezilya asıllı İspanyol oyuncunun imza parası talebi nedeniyle pazarlıkların devam ettiği belirtiliyordu.