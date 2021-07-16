'Bologna Teknik Direktörü, Diego Costa'yı istemedi' iddiası

Serie A ekiplerinden Bologna'nın, Diego Costa ile 2.5 milyon Avroya ek bonuslarla 2 yıllık anlaşmaya vardığı, ancak teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in isteğiyle transferin engellendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 07:25
'Bologna Teknik Direktörü, Diego Costa'yı istemedi' iddiası
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La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Serie A ekiplerinden Bologna'nın Diego Costa ile anlaşarak imza aşamasına geldiği bildirildi.

Yıllık 2.5 milyon Avroya ek olarak bonuslarla birlikte 2 yıllık anlaşmaya varan tarafların Sinisa Mihajlovic engeline takıldığı belirtildi.

Diego Costa'nın transfer edilmesine karşı çıkan Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in bu isteğiyle anlaşmanın masada kaldığı ve resmi imzaların atılmayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın Diego Costa'ya 2.5 milyon Avro yıllık ücret önerdiği ancak Brezilya asıllı İspanyol oyuncunun imza parası talebi nedeniyle pazarlıkların devam ettiği belirtiliyordu.


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