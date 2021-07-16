'Bologna Teknik Direktörü, Diego Costa'yı istemedi' iddiası
Serie A ekiplerinden Bologna'nın, Diego Costa ile 2.5 milyon Avroya ek bonuslarla 2 yıllık anlaşmaya vardığı, ancak teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in isteğiyle transferin engellendiği iddia edildi.
La Gazzetta dello Sport'un haberinde, Serie A ekiplerinden Bologna'nın Diego Costa ile anlaşarak imza aşamasına geldiği bildirildi.
Yıllık 2.5 milyon Avroya ek olarak bonuslarla birlikte 2 yıllık anlaşmaya varan tarafların Sinisa Mihajlovic engeline takıldığı belirtildi.
Diego Costa'nın transfer edilmesine karşı çıkan Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic'in bu isteğiyle anlaşmanın masada kaldığı ve resmi imzaların atılmayacağı ifade edildi.
Beşiktaş'ın Diego Costa'ya 2.5 milyon Avro yıllık ücret önerdiği ancak Brezilya asıllı İspanyol oyuncunun imza parası talebi nedeniyle pazarlıkların devam ettiği belirtiliyordu.
Video Haberler
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
- Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Kamyon, doğalgaz boru hattını patlattı
- A Spor canlı yayınında dikkat çeken diyalog
- Turistler camları kırıp otobüsten atladı
- Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar
- Mersin’de orman yangını
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Binance’a bir kötü haber daha
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Anonymous yazdı, Sedat Peker yanıt verdi
- Hülya Avşar'a belediye başkanı adaylığı teklifi
- Erdoğan boyunu aşan bir işe mi kalkıştı?
- Gizli ziyarette alınan karar
- Melih Bulu'yu kendi yasağı vurdu
- Bulu'nun görevden alınmasının üç anlamı!
- Gaziantep'te aslan kaçtı!