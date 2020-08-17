Bolton, Rahip Brunson'ın nasıl serbest bırakıldığını anlattı

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:39

Türk gazeteci İbrahim Haskoloğlu’na konuşan ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rahip Brunson'ın ABD'nin yaptırımları sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zora girmesiyle ABD'ye iade edildiğini aktardı.

2 senelik danışmanlık döneminde Türkiye’nin Halkbank, Rahip Brunson, FETÖ, Suriye ve F-35 – S-400 konularında karar aşamasında etkili olan bir isim olan John Bolton’un açıklamaları sosyal medya da gündem oldu.

John Bolton, Türkiye’nin Rusya ile vardığı S-400 anlaşmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Bolton, S-400’lerin Rusya’ya geri verilmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Bolton'ı görevden kovmuştu.