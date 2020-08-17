Bolton, Rahip Brunson'ın nasıl serbest bırakıldığını anlattı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yapan John Bolton, verdiği demeçte Rahip Brunson'ın nasıl serbest bırakıldığını anlattı.
Türk gazeteci İbrahim Haskoloğlu’na konuşan ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rahip Brunson'ın ABD'nin yaptırımları sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zora girmesiyle ABD'ye iade edildiğini aktardı.
2 senelik danışmanlık döneminde Türkiye’nin Halkbank, Rahip Brunson, FETÖ, Suriye ve F-35 – S-400 konularında karar aşamasında etkili olan bir isim olan John Bolton’un açıklamaları sosyal medya da gündem oldu.
John Bolton, Türkiye’nin Rusya ile vardığı S-400 anlaşmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Bolton, S-400’lerin Rusya’ya geri verilmesi gerektiğini söyledi.
Trump, Bolton'ı görevden kovmuştu.
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