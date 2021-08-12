Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Tanju Özcan açıklaması
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından Tanju Özcan hakkında açılan soruşturmaya takipsizlik verildiğine dair paylaşımlar yapılmasına üzerine açıklama yaptı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçtiğimiz günlerde kentte yaşayan yabancı uyruklulara suyu 10 kat zamlı vereceğini açıklamasının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Özcan hakkında, ‘Nefret ve ayrımcılık ile görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma başlattı.
YANLIŞ BİLGİ YAYILDI
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada yayılan bilginin gerçeği yansıtmadığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, “Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında ‘Nefret ve Ayrımcılık’ suçundan yürütülen soruşturma dosyası hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği yönünde kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.
Kamuoyunu doğru bilgilendirme adına; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın basına yansıyan söylemleri ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan şikayetler üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı TCK'nın 122. ve 257. maddelerinde düzenlen ‘Nefret ve ayrımcılık ile görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmış olup soruşturma tüm yönleriyle değerlendirilmekte ve yasal çerçevede devam etmektedir” denildi.
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