Tanju Özcan'dan, AKP'li Meclis üyesine yanıt: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim

08 Ağustos 2021 Pazar, 10:42

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, kentte yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasına ilişkin geçtiğimiz hafta belediye meclisine sunduğu önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Önergenin görüşüldüğü mecliste tartışma çıkması üzerine, Özcan bu sefer de AKP'li üyelere çay fırlattı.

Meclis toplantısında yeniden gündeme gelen çay polemiğinin ardından Özcan, AKP'li Kamuran Avcı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yanıt verdi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ HAKARET EDİYOR MU DİYORSUN'

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, AKP'li üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet edeceğini söylediği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Çay atmak suçsa Cumhurbaşkanı niye halka çay atıyor? Niye yangınzedelere atıyor, niye selzedelere atıyor? Cumhurbaşkanı hakaret mi ediyor insanlara? Cumhurbaşkanımıza 'hakaret mi ediyorsun diyorsun' halka?''

'KAMURAN BEY'E HADDİNİ BİLDİRİNİZ'

Özcan, ''Seni şikayet ediyorum Cumhurbaşkanımıza. Kamuran (Avcı) çay attım diye kızdı. Çay atmak saygısızlıkmış! Sayın Cumhurbaşkanım lütfen Kamuran Bey'e (Kamuran Avcı) haddini bildiriniz" ifadelerini kullandı.