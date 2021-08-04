Bolu'da mültecilere yönelik zam önerisi kabul edildi
Bolu Belediye Başkanı Özkan’ın mültecilerin su ve katı atık ücretlerinde 10 kata kadar zam yapma önerisi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın mültecilere yönelik su ve katı atık ücretlerinde 10 kata kadar zam yapma önergesi mecliste oylamaya sunuldu.
Toplantıya katılmayan 2 CHP’li üye haricinde 13 evet çıkarken, 4 İYİ Partili meclis üyesi de destek verdi. AKP ve MHP’in ret oyuna rağmen önerge kabul edilerek plan ve bütçe komisyonuna gönderildi. Komisyon incelemesinden sonra zam teklifinin mecliste tekrar tartışılıp oylanacak.
Oylamanın ardından ise Başkan Özcan dilek ve temenni kısmında söz almak isteyenlere izin vermedi.
İlgili Haberler
- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde AKP'li üyelere çay fırlattı
- Ümit Özdağ'dan Tanju Özcan'a destek ziyareti
- Mültecilerle ilgili açıklamaları tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklamada bulundu
- Son dakika: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Video Haberler
- CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü!
- Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
- Yüksekova'daki sel paniği kamerada
- Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
- Yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
- Vaka sayıları artmasına rağmen yine aynı manzara
- Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
En Çok Okunan Haberler
- Yusuf Güney gözaltına alındı
- Son durum kaygı verici! Türkiye'nin gidişatı belli oldu
- İşte bardağı taşıran son damla
- En büyük felaket bu iktidar!
- Hesabı ödemeden nereye?
- Gözaltına alan polisin adını eline yazarak tehdit etti
- Özcan, belediye meclisinde AKP'li üyelere çay fırlattı
- Emre Kınay yaşananlara isyan etti
- Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş gerçek enflasyonu açıkladı
- Datça'da şiddetli deprem