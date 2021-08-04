Bolu'da mültecilere yönelik zam önerisi kabul edildi

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:05

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın mültecilere yönelik su ve katı atık ücretlerinde 10 kata kadar zam yapma önergesi mecliste oylamaya sunuldu.

Toplantıya katılmayan 2 CHP’li üye haricinde 13 evet çıkarken, 4 İYİ Partili meclis üyesi de destek verdi. AKP ve MHP’in ret oyuna rağmen önerge kabul edilerek plan ve bütçe komisyonuna gönderildi. Komisyon incelemesinden sonra zam teklifinin mecliste tekrar tartışılıp oylanacak.

Oylamanın ardından ise Başkan Özcan dilek ve temenni kısmında söz almak isteyenlere izin vermedi.