Otomotiv sektörü ÖTV kıskacında! Yüzde 300’e yakın artış

18 Haziran 2021 Cuma, 11:48

Türkiye’de iç pazarda hedeflenen 1 milyonluk satış adedine ulaşılamaması da dünya devi yatırımcıların piyasadan çekilmesine neden oldu. Hedeflenen 1 milyonluk satışın gerçekleşmemesinin nedeni ise yüksek Özel Tüketim Vergisi olduğu belirtildi.

37 yılda otomotiv üreten 52 markanın sahibi olan 14 şirketin 8’inin Türkiye’ye yatırım yapmalarını sağlayarak dünyadaki önemli otomotiv üretim merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Toyota Sonkar Genel Müdürü Aykan Ceylan sektörün son durumunu değerlendirdi.

MİNİMUM 1 MİLYONLUK SATIŞ HEDEFİ

1996 yılından bugüne kadar Türkiye’nin yeni yatırımcı çekemediği gibi yatırım yapmış dünya devi iki büyük yatırımcısını da gittiği kaydeden Ceylan şunları söyledi, “Opel ve Honda’nın ülkemizden çekilme nedenleri araştırıldığında hedeflenen minimum 1 milyonluk satış adedine ulaşılamadığı görülüyor. Bu satış rakamına ulaşmanın önündeki en büyük engellerden birisi yüksek Özel Tüketim Vergisi’dir” dedi.

YÜKSEK ÖTV SEKTÖRÜ ZEHİRLENİYOR

Yüksek ÖTV oranlarının devletin en büyük gelir kalemlerinden biri olduğuna dikkat çeken Aykan, “Kısa vadede büyük kazanç gibi görünse de, otomobil alımına ulaşımı her geçen gün zorlaştırıyor. Sektörün geleceğini yavaş yavaş zehirleniyor” değerlendirmesinde bulundu.



