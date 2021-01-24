Bornova'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sevgi Uludağ (27), hayatını kaybetti.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4074 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı. Sobadan çıktığı öne sürülen yangında, alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan, Sevgi Uludağ ve Mustafa Karaoğlan'ı yaptıkları müdahale sonrası kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından, Uludağ'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Karaoğlan ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sevgi Uludağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Karaoğlan'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu, alevlerin bir kısmı üst kata sıçrayan yangın yarım saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
- Akkuyu Nükleer AŞ'den 'fay hattı' açıklaması
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Uğur Mumcu’nun arşivini silen TRT'den ikinci skandal
- Bakanlardan kaçırılan Türk gemisi hakkında açıklama
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
- Akkuyu Nükleer AŞ'den 'fay hattı' açıklaması
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Uğur Mumcu’nun arşivini silen TRT'den ikinci skandal
- Bakanlardan kaçırılan Türk gemisi hakkında açıklama