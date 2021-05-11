Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,96’lık düşüşle başladı.

İHA
11 Mayıs 2021 Salı, 10:32
Borsa güne düşüşle başladı
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,96’lık düşüşle başladı.

Endeks, 14,06 puanlık azalışla 1.446,85 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.


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