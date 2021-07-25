Borussia Dortmund Merih Demiral’ı istiyor
Juventus forması giyen Merih Demiral için Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un teklifte bulunacağı iddia edildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre Borussia Dortmund, önümüzdeki günlerde Merih Demiral için Juventus’a ilk teklifini sunacak.
Juventus’un milli oyuncu için 35 milyon Avro talep edeceği ifade edilirken Avrupa’dan birçok kulübün Merih Demiral’ı transfer etmek istediği kaydedildi.
ATALANTA DEVREDE
Adı, İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham ile anılan Atalanta stoperi Cristiana Romero’nun takımdan ayrılması halinde İtalyan ekibinin de Merih Demiral için teklifte bulunacağı belirtildi.
İtalyan basınından geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde, Juventus’un maaş bütçesini düşürmek istediği ve bu doğrultuda Cristiano Ronaldo’ya sunulacak yeni sözleşmede Portekizli yıldızdan indirim talep edildiği belirtilmişti.
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