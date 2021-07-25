Pavel Nedved’den Cristiano Ronaldo açıklaması
Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, Cristiano Ronaldo’nun yeni sezonda takımda kalacağını belirtti.
Pavel Nedved, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Cristiano Ronaldo’nun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Portekizli yıldızla ilgili transfer iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Nedved, Ronaldo’nun pazartesi günü takıma katılacağını ifade etti.
“TATİLDEN DÖNDÜĞÜNDE KARAR VERECEĞİZ”
Nedved Sky Italia’ya verdiği demeçte, Cristiano Ronaldo’nun kontratının son senesine girmesine rağmen bu yıl takımda kalacağını belirtirken Dybala ve Chiellini’nin durumunu tatilden döndüklerinde görüşeceklerini ifade etti.
İtalya ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaşan Giorgio Chiellini’nin Juventus ile sözleşmesi geçtiğimiz ay sona ermişti.
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