Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin annesini tüfekle vurarak öldürdü
Mersin'in Anamur ilçesinde bir erkek, boşanma aşamasında olduğu eşini ve eşinin annesini av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Türkiye, kadınları her türlü şiddete karşı korumayı, kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemeyi, kovuşturmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi tartışırken bir kadın cinayeti haberi de Mersin'den geldi.
Soyadı öğrenilemeyen İsmet A. isimli bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin annesini öldürdü.
İlçeye bağlı Karalar Bahşiş Mahallesi'nde, İsmet A. adlı kişi, boşanma aşamasındaki eşi Sümeyya A. (29) ile kayınvalidesi Şule B.'yi (51), çıkan bir tartışma sonrası av tüfeği ile vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince suç aleti tüfekle birlikte yakalanırken, anne-kızın cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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