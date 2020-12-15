Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, Lavrov ile görüşmeyi reddetti

15 Aralık 2020 Salı, 14:39

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri Lavrov ile görüşmeyi kabul etmedi. Bosna Hersek'e dün gelen Lavrov'un, ilk önce Sırp Cumhuriyeti (RS) içindeki Doğu Saraybosna'ya giderek Sırp temsilcilerle görüşmesi ve görüşmede Bosna Hersek bayrağı bulundurulmaması tepkiye neden oldu.

Lavrov'un programında bugün başkent Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyinin üç üyesi ile görüşmesi yer alsa da Cumhurbaşkanlığı binasındaki görüşmeye sadece Sırp üye Milorad Dodik katıldı.

BOSNA HERSEK BAYRAK GERİLİMİ

Komsic, dün akşam yapılan toplantıda salonda Bosna Hersek bayrağı bulunmamasını "saygısızlık" olarak nitelendirerek uluslararası arenadaki en önemli isimler arasında bulunan Lavrov'un katıldığı bir toplantıda yapılanların devlet kurumlarını görmezden gelmek anlamı taşıdığını söyledi.

Lavrov'un "RS'nin askeri tarafsızlığına saygı duyduğu" ifadelerine de değinen Komsic, "Bu, Bosna Hersek devlet kurumlarının karar alma yetkisini hiçe sayan bir tutumdur. Lavrov, RS entitesinin tek başına karar alamayacağını iyi biliyor" dedi.

Komsic, yaşanan olumsuzluklar üzerine Lavrov ile görüşmeye katılmadıklarını vurgulayarak "Biz bu durumda Rusya ile nasıl dostane ilişkiler yürütelim?" ifadelerini kullandı.

‘SAYGI DUYULMALIDIR’

Dzaferovic de Rusya'nın güçlü bir devlet ancak Bosna Hersek'in de bir gururu olduğunu vurgulayarak "Rusya, Dayton Barış Anlaşması'na saygı duyduğunu söyledi ama dün akşam yapılan açıklamalar bunun tersini gösteriyor” dedi. AB ve NATO'daki dostlarına da bir mesaj ilettiklerini aktaran Dzaferovic, "Bizler kararlı ve gururlu insanlarız. Bir kez karar aldık mı ona uyarız. Bizimle dost kalmak isteyenler, ki buna Rusya da dahil, buna saygı duymalıdır" dedi.