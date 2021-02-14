Boynukalın'a 'Boynun devrilsin' diye seslenen isim anlattı: Talimata rağmen bildiğini okuyor, Ankara'daki nüfuzunu kullanıyor

14 Şubat 2021 Pazar, 11:01

'Yeni anayasa' tartışmalarına sosyal medya hesabı üzerinden dahil olan Ayasofya "baş imamı" Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın laikliğe meydan okuyan çıkışları, AKP'ye yakın medya ile islamcıları karşı karşıya getirdi.

Boynukalın, Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden biri olan laikliğin anayasadan çıkarılması yönünde çağrı yaparak, “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini islamdı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” demişti.

Boynukalın'ın sözleri tartışılmaya devam ederken, AKP'ye yakın İnternet Haber Medya Grup Başkanı gazeteci Hadi Özışık, Youtube hesabından yaptığı programda, Mehmet Boynukalın'a sert ifaderle tepki gösterdi.

Özışık, Boynukalın'a "Sen bir imamsın ve sana bu görevi siyaset yap diye vermediler. Sana mı düşmüş anayasada laiklik olmasın demek? Sen kimsin? Kimden güç aldığını söyle de ona göre hareket edelim, tedbirimizi alalım? Kimin adına racon kesiyorsun? Fitne fesat üretiyorsun. Fitnenin ne anlama geldiğini çok iyi bilen birisi olarak bu ifadenle Türkiye'yi karıştıracağını bilmez misin? Ey Boynukalın, boynun devrilsin senin. Laiklik sana niye batıyor?" diye seslendi.

ÜSTLERİNE REST ÇEKMİŞ

Boynukalın'la ilgili araştırma yaptığını belirten Özışık, "Bu imam efendi, Ankara'da birilerinin nüfuzunu kullanıyor. Kimin bilmiyorum. Bu nüfuzu kullanarak kendisine talimat verilmesine rağmen, 'o tweetini geri çek' denilmesine rağmen bildiğini okumaya devam ediyor. 'Siz kimsiniz bana müdahale ediyorsunuz?' diyor. Üstlerinin telefonlarına çıkmıyor. Haftada 5 gün yerine 2 gün namaz kıldırıyor. Siyasetle uğraşacağına git cemaatin başında namaz kıldır. Bugün beni biri aradı, "Bu Boynukalın oradaki hocaların hepsine rest çekmiş, 'size cuma namazı kıldırmak olmaz, sadece ben kıldırırım' demiş" dedi.

Özışık, "Bu adam böyle kalacak mı? Kulağını çekecek biri yok mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sesleniyorum. Kim koruyor bu adamı? Derhal görevden alınması lazım. Bu adamın camide işi olmaz, olmamalı" ifadelerini kullandı.

İSLAMCILARI KIZDIRDI, ÖZÜR DİLEDİ

Hadi Özışık'ın bu yayını sonrası islamcı çevrelerden ve Aktrollerden yoğun tepki geldi. Sözkonusu gruplar Twitter'da "#hadsizHadiÖzışık" etiketi altında açarak, Özışık'ın sözlerine tepki gösterdi.

Bunun üzerine bir açıklama yapan Özışık, videoyu yayından kaldırarak özür diledi.

Özışık, şunları söyledi:

“Herkese selam arkadaşlar, sizden gelen eleştiriler ağır basıyor, BAŞIM ÜSTÜNE demiştim. Ağırlıklı olarak üslubum konusunda sert eleştiriler alıyorum. Haklısınız, eleştiri yapmam gerekirken maksadımı aşmışım. Neredeyse hepiniz bu görüşte birleştiniz. O halde sizi dinlemek düşer bana. Üzdüğüm, gönlünü kırdığım herkesten ÖZÜR diliyorum. Videoyu da yayından kaldırıyorum.”



