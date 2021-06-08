Boynukalın'dan TRT'ye 'baby tv' önerisi: "Bebek şarkılarında domuz imgesi kullanılıyor"

08 Haziran 2021 Salı, 18:19

Camiye dönüştürülen Ayasofya'nın eski baş imamı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, TRT'ye 0-3 yaş arası için kanal açılması "önerisinde" bulundu.

"TRT Diyanet Çocuk Kanalı" kurulması için TRT ile Diyanet İşleri arasında protokol imzalanmıştı. Bu karar için memnuniyetini "Çok önemli bir adım, Allah razı olsun" diyerek dile getiren Boynukalın, TRT'ye bir de 0-3 yaş arası çocuklar için kanal kurulması çağrısı yaptı.

Boynukalın, buna gerekçe olarak da "Mevcut kanallarda bebek şarkılarında domuz imgesi kullanılıyor, bilinçaltına yerleştiriliyor" dedi.

İşte Boynukalın'ın paylaşımı:

Baş imamlık görevi boyunca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhuriyet ve laiklik karşıtı çevrelerin kahramanlarından biri haline gelen Mehmet Boynukalın, görevinden ayrılışı sonrasında paylaşımlarını hakaretlerle sürdürmüştü. Boynukalın sözkonusu paylaşımlarından birinde "Merak etmeyin ey güruh, haram ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım" ifadelerini kullanmıştı.



