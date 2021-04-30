Mehmet Boynukalın: Haram ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım
Ayasofya baş imamlığı görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın, "Merak etmeyin ey güruh, haram ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım" paylaşımıyla sosyal medyada tepki çekti.
Ayasofya’nın eski imamı Mehmet Boynukalın, yaptığı açıklamalarla tartışılmaya devam ediyor.
İçki yasağına karşı yaptığı açıklamalarla kamuoyunun tepkisini çeken Boynukalın, kendisine maaşını içkiden alınan vergilerle verildiğine dair söylenen sözlere tepki gösterdi.
Boynukalın yaptığı paylaşımda, "Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor. Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var" ifadelerini kullandı.
Boynukalın paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Bu güruh helal haram nedir bilmiyor; paranın itibari bir şey olduğunu da anlamıyor. Önemli olan yaptığınız işin helal olmasıdır. Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez. Evet düzeltilmesi gerekir; ama o ayrı bir konudur.
Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım."
HESABINI KAPATTI
Boynukalın'ın sözlerine kamuoyundan büyük tepki geldi. Gelen tepkiler sonrasında Boynukalın, önce Twitter hesabını korumaya aldı daha sonra da kapattı.
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