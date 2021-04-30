Boynukalın'ı pişman ettiren şair: "Sirozdan öldü hoca efendi"
Ayasofya Cami Baş İmamlığı görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın, alkol yasağını kutlamak için yaptığı sosyal medya paylaşımını bir takipçisinin uyarısı üzerine sildi.
Ayasofya Cami eski Baş İmamı Mehmet Boynukalın, 'tam kapanma' tedbirleri kapsamında alkollü içki satışlarına yasak getirilmesine ilişkin bir paylaşımını silmek zorunda kaldı.
Alkol yasağının yerinde bir karar olduğunu ifade eden Boynukalın, Ziya Paşa'nın "Terkîb-i bend" şiirinden sözünü kullanıp şöyle yazmıştı:
"Kapanma günlerinde alkol satışı yasağı birilerini rahatsız etmiş... iyi de olmuş. Ne güzel demiş şairimiz:
Erbabı kemali çekemez nakıs olanlar, rencide olur didei huffaş ziyadan."
Seyit Tosun isimli bir Twitter kullanıcısı da Boynukalın'ın bu paylaşımını Ziya Paşa'nın içki sevgisini hatırlatarak alıntılayıp "Yalnız bu şiirin sahibi Ziya Paşa sirozdan öldü hoca efendi. Çok da güzel içermiş. Kendisinin şöyle bir dizesi de bulunmaktadır: ‘İç bade, güzel sev var ise akl u şu’ûrun, Dünya var imiş ya ki yoğ olmuş ne umûrun...’” diye yazdı.
Mehmet Boynukalın, 27 Nisan tarihli bu paylaşımını Seyit Tosun isimli kullanıcının sözleri üzerine sildi. Bununla da yetinmeyen Boynukalın, Tosun'u engelledi.
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