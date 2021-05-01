Boynukalın geri döndü: "Dayanamadık, Allah affetsin"
"Hepinize kaliteli pamuk aldım" diye seslenip, aldığı tepkilerden sonra Twitter hesabını kapatan Ayasofya eski Baş İmamı Boynukalın hesabını yeniden açtı, "Allah beni affetsin" dedi.
Ayasofya'nın eski baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, AKP'nin salgın önlemi adı altında getirdiği alkollü içki satışı yasağını savunurken "Merak etmeyin ey güruh, haram ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım" diye yazmıştı.
Mehmet Boynukalın, 'pamuk'lu sözleriyle birlikte yaptığı hakaret dolu sosyal medya paylaşımlarının ardından önce hesabını kilitlemiş, daha sonra da tamamen kapatmıştı.
"BEN DE İNSANIM, DAYANAMADIM"
Bu sırada gerici Yeni Akit'e konuşan Boynukalın "İlk önce yorum kısımlarını kapatmıştım. Gelen küfür ve hakaretler karşısında, insan olarak biz de zaman zaman dayanamayacak duruma gelebiliyoruz. O kadar ağızları bozuk ki bizim sözlerimiz onlarınkinin yanında nezih kalır" dedi.
Boynukalın, sabah saatlerinde hesabını yeniden açıp tepki çeken mesajını savundu. Boynukalın, "Bize edilen kötü söz, küfür ve hakaretlere karşı misliyle karşılık verme hakkımızı kullandık, evet affedici olup görmezden gelseydik daha iyi olurdu, ama biz de insanız, onca hakarete dayanamadık, Allah bizleri affetsin ve bizlere sabır versin" dedi.
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