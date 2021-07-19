Antalya'da kayıp 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cansız bedeni bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Keskin'in cansız bedeni bulundu.
Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde babaannesi Fatma Keskin'in evde bulunduğu sırada kapının önünde oynayan Ecrin Keskin, bir anda gözden kayboldu.
Dışarı çıktığında torunu Ecrin'i bulamayan babaanne Keskin, çevrede arama yaptı. Bir süre aradıktan sonra Ecrin'i bulamayan babaanne, komşulardan yardım istedi.
Tüm aramalara rağmen bulunamayan Ecrin Keskin için komşuları polise haber verdi.
Engelli çocukları Mehmet'in yoğun bakım tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede bulunan baba ve anne de kızlarının kaybolduğu haberini alınca olay yerine geldi.
Ecrin Keskin'in bölgedeki seraları sulamak amacıyla kullanılan Beşgöz Deresi'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilerek, balık adamlar ve diğer ekipler eşliğinde arama çalışması yapıldı. Derenin yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde yapılan aramalarda sonuç elde edilemedi.
Keskin ailesinin yaşadığı eve yaklaşık 200 metre uzaklıktaki su kuyusunda da aramalar yapıldı. 5 metre derinlikteki içi su dolu kuyu, dalgıç ekipler tarafından taranırken, Ecrin'e burada da ulaşılamadı.
Ecrin Keskin'in kişisel eşyaları ve kıyafetleri, polis ve jandarmaya ait 3 hassas burunlu dedektör köpeğe koklatıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca Keskin'i çevrede arayan köpeklerler de ize rastlanılmadı.
Akşam saatlerinde Beşgöz Deresi’nin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altında çalışmalar yoğunlaştırıldı. Burada Ecrin’in cansız bedenine ulaşıldı.
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