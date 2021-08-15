Bozkurt'ta dikkat çeken diyalog
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan diyaloğu dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu, “Bu bölge için 2019 yılında sel, taşkın raporu hazırlanmış. Bilindiği halde önlemin alınmaması devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir” dedi.
Öte yandan sel bölgesindeki Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşılaştı.
ALTAY-SOYLU ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG
Sel felaketinin yaşandığı bölgedeki son durumu konuşan Altay ile Soylu arasında dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti.
Soylu, felaketin bilançosuna dair açıklama yaparken Altay, "Köy yolu kapalı, köye ulaşılamıyor. Siz oradakileri kayıp saymıyorsunuz” dedi. Soylu ise "Yok. Orada bir kayıp yok. Bize gelen bilgi böyle” diye yanıt verdi.
İşte o anlar:
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