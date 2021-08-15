Kemal Kılıçdaroğlu selin vurduğu Bozkurt'ta: 2019'daki rapora dikkat çekti

15 Ağustos 2021 Pazar, 13:26

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, bölgede afetzedelerle konuştu, ilçede karşılaştığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bozkurt Belediye Başkanı AKP’li Muammer Yanık’tan da bilgi aldı. Bakan Soylu, AFAD’ın son açıkladığı kayıp sayılarına ilişkin bilgiyi Kılıçdaroğlu’na aktardı.

Belediye Başkanı Yanık ile konuşması sırasında Kılıçdaroğlu, bu tür afet durumlarında tüm milletin yardımlaştığını, bu durumda partizanlık yapılamayacağını, dayanışma için CHP’nin büyükşehir belediyelerinden yardım gönderildiğini, AKP’li belediyelerden de yardım geldiğini söyledi. Başkan Yanık da Kılıçdaroğlu’na katılarak, ayrım yapılmadığını, resmi bilgiler dışında açıklama yapılınca İstanbul’daki hemşehrilerinin çok kaygılandığını söyledi. Kılıçdaroğlu da “Araştırmalar tamamlanmadan resmi açıklama yapılmadan bunları telaffuz etmek doğru değil” dedi.

Kılıçdaroğlu’na inceleme gezisinde; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölge milletvekilleri, İstanbul’dan gelen bazı ilçe belediye başkanları da eşlik itti.

Bozkurt’ta basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Bu bölge için 2019 yılında sel, taşkın raporu hazırlanmış. Bilindiği halde önlemin alınmaması devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir” dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“SOYLU İLE DE GÖRÜŞTÜK”

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüştük kendisi bazı bilgiler verdi. İhbar olarak gelen kayıplar da var. Son rakam konusunda, ‘veriler elimize geldikçe kamuoyunu bilgilendiriyoruz’ dediler. Belediye Başkanı ile de görüştük. Elimizden gelen her türlü yardımı yaptığımızı, bir talepleri olduğu takdirde süratle karşılayacağımızı, belediye başkanlarımızın burada olduğunu söyledik. Özellikle İBB Başkanı İmamoğlu, son girdiğimiz sokağı tamamen teslim alıp, kullanır hale getirileceğini ifade etti. Felaketten sonra önlem almak hepimizin görevi. Önemli olan felaketin geleceğini bilerek önlem almaktır. 2019 yılında bu bölge için taşkın, sel raporu hazırlanmış. Bilindiği halde ciddi bir önlemin alınmaması devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir.

“DERE KENARLARINA NASIL YAPILAŞMA İZNİ VERİLİR? BAŞKANLARIN DERS ÇIKARMASI LAZIM”

Dere kenarlarında yapılaşmaya izin vermemek lazım. Sekiz katlı bina çökmüş, yanındaki yurt binası çökmüş. Bu selin geldiği, yağmurun yağdığı belli. Karadeniz yüz yıllardır bu gerçeği yaşıyor. Nasıl dere kenarlarına yapılaşma izni verilir? Belediye Başkanlarının ders çıkarması lazım. Bozkurtlulara geçmiş olsun, Allahtan rahmet diliyoruz, yaralarımızı müşterek sarıyoruz. Yaraları sarmak için A partisi B partisi diye bakmıyoruz. Bu ülkede kim olursa olsun birlikte yaşıyorsak o sorunları çözmek hepimizin ortak görevidir. Belediye başkanı da bunu doğru kabul etti. İnşallah Türkiye gerekli önlemleri zamanında alır, felaketi bilerek önceden alır ve can kayıpları yaşamayız. Bu konuda herkesi duyarlılığa davet ediyorum."