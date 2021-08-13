Bozkurt'taki sel felaketinde 'baraj kapakları açıldı' iddiası! Belgesi ortaya çıktı
Türkiye, Batı Karadeniz’de yaşanan büyük sel felaketiyle sarsıldı. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini adeta haritadan silen faciada baraj regulataör kapaklarının açıldığına ilişkin mesaj kaydı ortaya çıktı.
Batı Karadeniz’in karşı karşıya kaldığı sel felaketinin merkezi Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi oldu. Bozkurt selden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinin başında geldi. İlçe merkezi adeta bir tsunami gibi gelen sulara teslim oldu. Yaşanan selin, adeta bir tufanın dönüşmesinin Bozkurt’a 20 km uzaklıkta bulunan HES barajında yaşanan çökmeden dolayı olduğu iddia edildi.
ÇİFTÇİLERE MESAJ
Kastamonu Valiliği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddiayı yalanlarken, Yeniçağ'dan Fatih Ergin imzalı habere göre, Bozkurt’ta yaşayan çiftçiye selin gerçekleştiği çarşamba günü baraj kapaklarının açıldığına dair mesaj gitti.
Mesajda, “Çiftçilerimizin dikkatine. Bölgemizdeki yoğun yağışlar nedeniyle sel riski beklenmektedir. Tesislerimizi ve arazilerimizi korumak amacıyla barajlarımız kapatılmış regulataör kapaklarımız açılmıştır. Tüm çiftçilerimizin önlem almasını önemle rica ederiz” denildiği görülüyor.
PAKDEMİRLİ YALANLAMIŞTI
Tarım ve Orman Bakanı ise sel felaketinde Kastamonu Bozkurt'taki HES'le ilgili problem olduğunun söylendiğini belirterek, şunları söylemişti: Burada HES'le alakalı bir problem yok. 'Regülatör kapakları, taşkın esnasında açılıyor, ondan patladı' diyorlar ama böyle bir durum söz konusu değil. Genelde HES'ler bu işin sebebi yerine genelde bana göre mağduru oluyor.
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