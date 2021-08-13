İsmail Saymaz'dan, AKP ve Erdoğan'ı kızdıracak benzetme
Gazeteci İsmail Saymaz, sel felaketi sonrası yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin "Sultanahmet’te dilenip Ayasofya’da sadaka vermek nedir bilir misiniz" paylaşımı yaptı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 Ağustos'ta Somali'ye aylık 30 milyon dolar hibe verilmesine karar verilmişti. 13 Ağustos'ta ise Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'yi sarsan yangın ve sel felaketinden dolayı yardım kampanyası başlatıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, durumu sert bir benzetmeyle tanımladı.
Saymaz, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
Sultanahmet’te dilenip Ayasofya’da sadaka vermek nedir bilir misiniz? Aşağıdaki gibidir:
5 Ağustos...
Cumhurbaşkanlığı, Somali'ye 30 milyon dolar hibe verilmesini kararlaştırdı.
13 Ağustos...
Cumhurbaşkanlığı, yangın ve selden ötürü vatandaştan yardım toplanmasını kararlaştırdı.
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