Brad Pitt, Angelina Jolie'ye açtığı ortak velayet davasını kazandı
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 5 yıldır süren velayet davasında karar çıktı. Brad Pitt, 18 yaşından küçük 5 çocuğun velayetini kazandı.
Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızları Brad Pitt ile eski eşi Angelina Jolie arasındaki ortak velayet davası sonuçlandı.
5 yıl süren davada mahkeme, Brad Pitt'i haklı bularak 18 yaşından küçük 5 çocuğun velayetinin 57 yaşındaki Pitt'e verilmesine hükmetti.
2016 yılından beri çocukların velayeti için devam eden davanın sonucu olarak ikili, söz konusu 5 çocuğun velayetini eşit zamanlı olarak paylaşabilecek. Çocuklardan Pax ve Zahara dışında Shiloh, Knox ve Vivienne adlı 3 biyolojik çocuğu var. Pax 17, Zahara 16, Shiloh 14, ikizler Knox ve Vivienne de 12 yaşında.
19 yaşındaki Maddox ise davada çıkan kararın dışında tutuldu.
HUKUKİ MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEK
Page Six adlı internet sitesine göre ise mahkeme kararının kesin bir karar olmadığı ve Jolie'nin hukuki mücadelesini sürdüreceği belirtildi.
Başka bir kaynakta ise 45 yaşındaki Jolie'nin duruşmalarda jüri heyetini ve hakimin çocukların tanıklığını kabul etmemesini eleştirdiği ve bu durumun alınan kararda etkili olduğu ifade edildi.
Öte yandan, Pitt’in, en büyük evlatlık oğulları Maddox’la içkili bir haldeyken kavga ederek ona şiddet uyguladığı, Jolie’nin de 2016 yılında boşanma kararını bu olay sonrası aldığı iddia edilmişti.
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