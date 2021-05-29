Brentford, Swansea City'i devirerek Premier Lig bileti aldı

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 19:05

İngiltere Championship play-off finalinde Brentford, Swansea City'i 2-0'lık skorla mağlup ederek Premier Lig'e yükseldi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu sonuçla tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkma başarısını gösterdi.

Brentford, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda 11.689 seyirci önünde oynanan ve Chris Kavanagh'ın yönettiği maça hızlı başladı. Ivan Toney, 10. dakikada kaydettiği penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 20. dakikada ise Emiliano Marcondes, fileleri havalandırarak Brentford adına farkı ikiye çıkardı. İlk yarı, 2-0'lık skorla bitti.

İkinci yarıda ise başka gol olmadı. Swansea City'den Jay Fulton, 65. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Swansea City'de eski Fenerbahçeli oyuncu Andre Ayew, 90 dakika boyunca forma giydi.

Brentford, karşılaşmanın 2-0'lık skorla tamamlamasıyla tarihinin en büyük başarısını göstererek 2021-22 sezonunda Premier Lig'de boy gösterme hakkını elde etti.