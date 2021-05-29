N'Golo Kante ve Riyad Mahrez'in yolları, bugün yeniden kesişiyor
Bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Fransa 2. Ligi'nde karşılaşmış olan Riyad Mahrez ve N'Golo Kante'yi bir kez daha buluşturacak.
Manchester City ve Chelsea'nin bu akşam 22.00'de kozlarını paylaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2013 yılında Fransa 2. Ligi'nde (Ligue 2) karşı karşıya gelmiş olan iki oyuncuyu yeniden buluşturacak.
Manchester City'den Riyad Mahrez ve Chelsea'den N'Golo Kante, 27 Eylül'de Caen ve Le Havre arasında oynanan karşılaşmada sahaya çıkmıştı. 30 yaşında olan iki orta saha oyuncusundan Riyad Mahrez Le Havre forması giyerken, N'Golo Kante ise ev sahibi Caen için ter dökmüştü.
SÜPER LİG'DEN TANIDIK YÜZLER
Caen, karşılaşmayı günümüzde Süper Lig ekibi Sivasspor'da oynayan Fayçal Fajr'ın 84. dakikada kaydettiği penaltı golüyle kazanmıştı. Ligden düşen Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Zargo Toure ise, Le Havre formasıyla 83. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.
Manchester City'nin Cezayirli oyuncusu Riyad Mahrez 2018 yazından beri bu takımda forma giyerken, Chelsea'nin Fransız oyuncusu N'Golo Kante ise 2016'da lacivert-beyazlılara transfer olmuştu. İki oyuncunun yolları, 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarı yakalayan Leicester City'de kesişmişti.
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