Manchester City - Chelsea finali öncesinde Porto'da olaylar çıktı

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:02

İngiliz ekipleri Manchester City ve Chelsea'nin bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de Dragao Stadyumu'nda karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde, maçın oynanacağı Portekiz'in Porto şehrinde olaylar yaşandı.

Karşılaşmanın Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan Portekiz'e alınmasıyla birlikte, iki takımın taraftarlarına altı biner adet bilet tahsis edildi. UEFA için ayrılan iki bin biletin de bu sayıya eklenmesiyle, 50.476 kişilik Dragao Stadyumu'ndaki seyirci sayısı toplamda 14 bine ulaştı.

İngiltere'nin seyahat kısıtlamaları kapsamında, "yeşil liste"de bulunan Portekiz'e herhangi bir kısıtlama koymaması nedeniyle, bilet sayısının da üzerinde İngiliz taraftar Porto'ya geldi. Yaklaşık iki gündür şehirde bulunan taraftarlar, zaman zaman yaşanan olayların odağında yer aldı.

TARAFTARLAR KISITLAMALARA UYMADI

İngiliz basınında çıkan haberlere göre sosyal mesafe kurallarını görmezden gelen iki takım taraftarları, kentteki barlarda alkol almaya ve eğlenmeye başladı. Yerel saat ile 22.30'da başlayan kısıtlamalar sebebiyle taraftarları barlardan çıkarıp otellerine göndermek isteyen Portekiz polisi, sert tepkiyle karşılaştı. Kısıtlamalara uymak istemeyen taraftarlarla polis arasında olaylar yaşandı. Polisler İngiliz taraftarlara coplarla müdahale ederken, taraftarlar polislere sandalye ve bira bardakları fırlattı.

Lacivert-beyazlı ve mavi-beyazlı taraftarlar arasında tansiyon fazla yükselmese de, iki taraf arasında zaman zaman kavgalar yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde taraftarların yumruklaştığı görülürken, polis tarafları sert şekilde ayırdı.