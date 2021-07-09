Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan Arjantinli mevkidaşına: "5-0 kazanacağız"
Arjantin ile Brezilya'nın karşı karşıya geleceği Kupa Amerika finali öncesi iki ülkenin devlet başkanları karşı karşıya geldi.
Kupa Amerika'da Brezilya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek final 1 Temmuz gecesi TSİ 03.00'te oynanacak. Final öncesi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan Arjantinli mevkidaşına gönderme geldi.
Jair Bolsonaro bazı Güney Amerikalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmede Arjantinli mevkidaşı Alberto Fernandez'e takıldı.
Bolsonaro, "Brezilya ile Arjantin arasındaki tek rekabet Maracana'da olacak" dedi ve ardından elini beş işareti yaparak "Brezilya 5-0 kazanacak" dedi.
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