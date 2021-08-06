Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya baskı artıyor
Brezilya’da Yüksek Mahkeme, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında, ülkedeki seçime hile karıştırıldığı yönündeki iddiasıyla ilgili soruşturma açılmasına hükmetti.
Bolsonaro hakkındaki iddia pek çok çevrece temelsiz oylarak nitelendiriliyor. Yargıç Alexandre de Moraes’in, bu iddiaya dayanarak gelecek yılki seçimleri iptal ettirmeye çalışan Bolsonaro’nun “taraftarlarını gittikçe daha fazla kışkırtması” üzerine bu kararı aldığına işaret edildi.
Brezilya’da seçmenler, oylarını seçim merkezlerindeki elektronik ortamlarda kullanıyor. Bolsonaro uzun süredir, ülkede 1996’dan beri uygulanan bu sistemi eleştiriyor. Ekim 2022 seçimlerinde de elektronik sistemin yanı sıra kâğıt oy pusulalarının kullanılmasını talep ediyor. Bolsonaro’ya göre kâğıt oy pusulalarının olmaması, seçimlere hile karıştırılmasını kolaylaştırıyor. Kamuoyu yoklamaları 66 yaşındaki liderin, başkanlık yarışında eski devlet başkanı solcu Luiz Inacio Lula da Silva’nın hayli gerisinde olduğunu gösteriyor. Bolsonaro’nun, gelecek yılki seçimlerin ardından, hile iddialarıyla eski ABD Başkanı Donald Trump’ı örnek alma yoluna gidebileceği kaygıları dikkat çekiyor.
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