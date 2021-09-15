Bright Osayi-Samuel basın toplantısında açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Dev maçtan önce sarı-lacivertlilerin hücum oyuncusu Bright Osayi-Samuel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Bright Osayi-Samuel, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Çok iyi bir maç olacağını düşündüğünü kaydeden Osayi, "Son 5 maçımızda çok iyi oynadık. Yeni bir hocamız olmasına rağmen çok iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu turnuvanın da bizler için ne kadar iyi olduğumuzu göstermek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yarınki maç bizim için iyi bir test olacak. Yarın için sabırsızlanıyorum" dedi.
"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"
Gün gün geliştiğini söyleyen Osayi Samuel, "Hocamız da bana maç maç üstüne koymam gerektiğini söylüyor. Son maç dediğiniz gibi iyi bir performans gösterdim ama 3 puanı alsaydık daha iyi olurdu. Hedefimiz buydu. İyi oyunumun ve golümün bana getirdiği özgüveni yarınki maçta göstermek istiyorum. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"İYİ OYNUYORLAR AMA BİZİM KENDİMİZE KONSANTRE OLMAMIZ GEREKİYOR"
Frankfurt'un iyi bir takım olduğunu dile getiren Osayi, "İyi oynuyorlar ama bizim kendimize konsantre olmamız gerekiyor. Tabii ki rakibi bilmek, iyi analiz etmek önemli. Ama bizim kendimize konsantre olup, kendi oyunumuzu oynamamız daha önemli. Herkes bu maça hazır" diyerek sözlerini noktaladı.
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