Brighton Manchester City'i 2-1 mağlup etti
Manchester City, Brighton deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, Brighton'a konuk oldu. Cancelo'nun 10. dakika atılmasıyla mücadelenin geri kalanını 10 kişi sürdüren Manchester ekibi, maçta 2-0'ı yakalamasına rağmen puan alamadı.
Şampiyonun gollerini İlkay Gündoğan (2') ve Philip Foden (48') attı. Brighton'a galibiyeti getiren goller ise Leandro Trossard (50'), Adam Webster (72') ve Dan Burn'den (76') geldi.
Manchester City bu sonuçla bitime 1 hafta kala 83 puanda kaldı. Brighton ise puanını 41'e yükseltti.
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