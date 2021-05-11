Brit Ödülleri'nde bir ilk: Taylor Swift, "Küresel İkon" seçilen ilk kadın sanatçı oluyor
Popüler müziğin en etkili isimleri arasında yer alan şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift, "Küresel İkon" ödülüne layık görüldü.
ABD'li 31 yaşındaki şarkıcı
Taylor Swift, Brit Ödülleri'nde "Küresel İkon" ödülüne layık görülen
ilk kadın sanatçı olmaya hazırlanıyor.
Independent Türkçe’nin derlediği The
Guardian'ın haberine göre salı günü Londra'da O2 Arena'da gerçekleştirilecek
törenle şarkıcıya ödülü takdim edilecek.
Ödülün düzenleyicilerine göre,
Swift "tüm dünyada müzik üzerindeki büyük etkisi, inanılmaz repertuarı ve
bugüne kadarki başarılarıyla" tanınıyor.
Şarkıcı ayrıca uluslararası solo
kadın sanatçı kategorisi de dahil bugüne kadar 6 kez söz konusu ödüllerde aday
gösterildi.
Brit Ödülleri adına yapılan açıklamada
şu ifadelere yer verildi:
"Taylor'ın kariyeri benzersiz,
müziği ve etkisi tüm dünyada milyonlarca kişide karşılık buldu."
Açıklamada Swift'in dünya çapında pek çok kişinin karşılaştığı sorunlara yönelik farkındalık yaratma çabası da vurgulandı. Swift'in aday gösterildiği ödülü daha önce alanlar arasında Elton John, Robbie Williams ve David Bowie gibi dev isimler yer alıyor.
Bu yıl gerçekleştirilecek törende
4 bin izleyici bulunacak. Törenin sunuculuğunuysa Jack Whitehall
gerçekleştirecek.
Taylor Swift kısa süre önce Fearless albümünün yeniden kaydedilmiş versiyonu sayesinde The Beatles'ın UK Album Chart'ta en çabuk bir numaraya çıkan üç albüm çıkarma rekorunu egale etmişti.
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