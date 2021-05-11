Brit Ödülleri'nde bir ilk: Taylor Swift, "Küresel İkon" seçilen ilk kadın sanatçı oluyor

11 Mayıs 2021 Salı, 12:42

ABD'li 31 yaşındaki şarkıcı Taylor Swift, Brit Ödülleri'nde "Küresel İkon" ödülüne layık görülen ilk kadın sanatçı olmaya hazırlanıyor.

Independent Türkçe’nin derlediği The Guardian'ın haberine göre salı günü Londra'da O2 Arena'da gerçekleştirilecek törenle şarkıcıya ödülü takdim edilecek.

Ödülün düzenleyicilerine göre, Swift "tüm dünyada müzik üzerindeki büyük etkisi, inanılmaz repertuarı ve bugüne kadarki başarılarıyla" tanınıyor.

Şarkıcı ayrıca uluslararası solo kadın sanatçı kategorisi de dahil bugüne kadar 6 kez söz konusu ödüllerde aday gösterildi.

Brit Ödülleri adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taylor'ın kariyeri benzersiz, müziği ve etkisi tüm dünyada milyonlarca kişide karşılık buldu."

Açıklamada Swift'in dünya çapında pek çok kişinin karşılaştığı sorunlara yönelik farkındalık yaratma çabası da vurgulandı. Swift'in aday gösterildiği ödülü daha önce alanlar arasında Elton John, Robbie Williams ve David Bowie gibi dev isimler yer alıyor.

Bu yıl gerçekleştirilecek törende 4 bin izleyici bulunacak. Törenin sunuculuğunuysa Jack Whitehall gerçekleştirecek.

Taylor Swift kısa süre önce Fearless albümünün yeniden kaydedilmiş versiyonu sayesinde The Beatles'ın UK Album Chart'ta en çabuk bir numaraya çıkan üç albüm çıkarma rekorunu egale etmişti.