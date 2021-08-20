Britney Spears hakkında darp suçlamasıyla soruşturma açıldı

20 Ağustos 2021 Cuma, 12:14

Britney Spears’ın evinde çalışan bir kişinin şikayeti üzerine, şarkıcı hakkında darp şüphesiyle soruşturma açıldı.

The Guardian’nın haberine göre, evde çalışan bir kişinin şikayette bulunması üzerine polisler Britney Spears’ın California’daki evine gitti.

Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken polis, durumu savcılığa bildirdi.

Spears’ın avukatı Matthew Rosengart, durumun medya tarafından büyütüldüğünü, herhangi bir darp ve yaralama olmadığı ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Britney Spears’ın 2007 yılında yaşadığı ruhsal sorunlar nedeniyle vasiliğini üstlenen babasının görevden alınması için hukuk mücadelesi devam ediyor.