Britney Spears'in babası, kızının vasiliğinden çekileceğini açıkladı
Babası Jamie Spears'a karşı vasilik mücadelesi veren ve "Hayatımı geri istiyorum" diyen Britney Spears, sonunda prangalarından kurtuluyor. Spears’in babası Jamie Spears, vasiliğinin askıya alınması için açılan davada mahkemeye kızının vasiliğinden çekilmeyi planladığını söyledi.
Pop yıldızı Britney Spears’in babası Jamie Spears, vasiliğinin askıya alınması için açılan davada mahkemeye kızının vasiliğinden çekilmeyi planladığını bildirdi.
Jamie Spears, mahkemeye verdiği dilekçede, vasilikten alınması için herhangi bir neden bulunmadığını ancak Spears'in malvarlığının adli denetimi gibi bekleyen birkaç konunun çözüme kavuşmasının ardından vasilikten ayrılacağını söyledi.
Britney Spears’in avukatı Matthew Rosengart ise bir açıklama yaparak, gelişmeden memnun olduğunu ancak Jamie Spears'in çekilmek için zaman kaybetmemesi gerektiğini söyledi. Rosengart, "Bay Spears'in kızının üzerinden milyonlarca dolar kazandığı geçtiğimiz 13 yılı soruşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
2008 yılında Britney Spears zihinsel sağlığından endişe duyularak hastaneye yatırılmış, malvarlığını, kariyerini ve kararlarını kontrol etmek üzere babasına vasilik verilmişti.
Babasının vasiliğinin iptal için mahkemeye giden Spears, babasını çocuk sahibi olmasını engellemekle ve istemediği halde onu psikiyatrik bir ilaç olan lityum almaya zorlamakla suçlamıştı.
Spears'in talebi 30 Haziran'da reddedilmiş ancak 14 Temmuz'da Britney Spears'e kendi avukatını tutma hakkı verilince şarkıcı babasının vasiliğine karşı yeniden mahkemeye başvurmuştu.
Britney Spears'ın bu konudaki hukuk mücadelesini anlatan "Framing Britney Spears" belgeselinin ardından konu ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve düzenlenen "Free Britney" (Britney'e Özgürlük) kampanyasına hayranlarının yanı sıra ünlüler de destek vermişti.
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