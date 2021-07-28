Britney Spears vasiliğinin muhasebecisine verilmesini talep etti
Babasının yerine bir başkasının vasi olarak belirlenmesi için başvuruda bulunan ünlü şarkıcı Britney Spears, ilk tercihinin muhasebecisi olduğunu açıkladı. 39 yaşındaki şarkıcı, artık ünlü avukat Matt Rosengar ile çalışıyor.
Dünyaca ünlü ABD'li pop yıldızı Britney Spears, vasiliğinin babası Jamie Spears'tan alınıp muhasebecisine verilmesini talep etti. Ünlü şarkıcının avukatı Matt Rosengart talebi önceki gün mahkemeye sundu. Başvuruda Spears'ın yeni vasisi olarak muhasebecisi Jason Rubin'in atanması istendi.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Spears, Los Angeles'ta çalışan yeminli mali müşavir Jason Rubin'in mal varlığına vasilik yapmasını istiyor.
TMZ'nin bildirdiğine göre Rosengart, Rubin'in şarkıcının sözleşmelerini ve diğer mali işlerini harika biçimde yöneteceğine inanıyor.
Spears'ın, Rubin'in sağlık durumuna yönelik işlemleri de kontrol etmesini istediği ilan edildi. Öte yandan ayrı bir dosyada da şarkıcının babası Jamie Spears'ın vasilik görevinden alınması talep edildi.
AVUKATINI DEĞİŞTİRMİŞTİ
Mahkemeye iletilen dilekçede Britney'in doktorları, annesi Lynne Spears ve kişisel vasisi Jodi Montgomery'nin şarkıcının babasının vasilikten alınmasını desteklediği yönünde ifadelerinin bulunduğu da belirtildi.
Spears yakın zamanda babasının vasiler arasından çıkarılması için daha önce Ben Affleck, Sean Penn ve Steven Spielberg gibi isimlerle çalışan deneyimli avukat Matt Rosengart'la çalışacağını duyurmuştu.
Rubin'in geleceğine yönelik duruşma 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek ve Britney söz konusu belgelerde duruşmaya bizzat katılmayı planladığını söylüyor.
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