Madonna'dan, özgürlüğünü geri alamayan Britney Spears'a destek: 'Bu bir insan hakkı ihlali'
Babasının vasiliğinden kurtulamayan ve özgürlük mücadelesi veren ABD'li popçu Britney Spears'a, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'dan da destek geldi. Madonna, Spears'ın 13 yıldır verdiği hukuk mücadeleyle ilgili 'Bu kadına hayatını geri verin, bu bir insan hakları ihlalidir" dedi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Britney Spears'ın 13 yıldır babası Jamie Spears'ın vasiliğinden kurtulamamasına ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Madonna, Spears'ın yanında olduğunu belirterek, "Bu kadına hayatını geri verin. Kölelik çok uzun zaman önce kaldırıldı! Yüzyıllardır kadınlara bunu yapan açgözlü ataerkilliğe ölüm. Bu bir insan hakları ihlalidir! Britney seni hapisten çıkarmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.
VASİLİK İPTALİ TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ
Britney Spears'in kendisini babasının kölesi haline getiren vasiliğin sona erdirilmesi yönünde ifade verdiği Los Angeles kentindeki mahkeme, Jamie Spears'in vesayet düzenlemesinden çıkarılması talebini reddetmişti.
23 dakikalık telefonla ifadesinde, Spears, yargıçtan yaşamını kontrol eden vasiliğin sona erdirilmesini isterken, 'vasiliğin kendisini sömürdüğünü, istismar ettiğini, kendisine travma yaşattığını, hayatını tam manasıyla yaşamasını engellediğini' söylemişti.
MENAJERİ VE AVUKATI İSTİFA ETTİ
Spears'ın özgürlüğünü geri istediğini belirttiği ifadesinin ardından şarkıcının 25 yıllık menajeri ve kendisine mahkeme tarafından atanan 13 yıllık avukatı Samuel D Ingham istifa ettiklerini açıklamıştı. Spears, vasilik durumu nedeniyle kendi avukatını seçemiyor.
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