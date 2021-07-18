Babasına karşı verdiği vasilik mücadelesini kaybeden Britney Spears: 'Hayallerim öldü'
Babası Jamie Spears'a karşı verdiği vasilik mücadelesini kaybeden ve "Hayatımı geri istiyorum" diyen Britney Spears, "Vasilik hayallerimi öldürdü. Elimde kalan tek şey umut ve umut öldürülmesi en zor şeydir" açıklamasında bulundu.
Babasının vasiliğinden kurtulamayan ve özgürlük mücadelesi veren ABD'li popçu Britney Spears, kariyerinin kontrolü babasının elinde bulunduğu sürece bir daha sahneye çıkmayacağını ve 13 yıldır süren vasilik durumunun hayallerini öldürdüğünü dile getirdi.
Spears, "Babam ne giydiğimi, söylediğimi, yaptığımı veya düşündüğümü kontrol ederken yakın zamanda sahnelere çıkmayacağım" dedi.
NTV'nin aktardığına göre, "Evimin salonundan videolar paylaşmayı Vegas'ta sahnede olmaya tercih ederim" diyen Spears, "Çok fazla makyajlanıp, tekrar sahnede deneyip deneyip deneyip kendi şarkılarımın remixleriyle gerçek şeyleri yapamamayı kabul etmeyeceğim" diye konuştu. Spears, "Vasilik hayallerimi öldürdü. Elimde kalan tek şey umut ve umut öldürülmesi en zor şeydir" dedi.
Spears'ın vasiliğin sonlanması için açtığı davayı geçtiğimiz günlerde kaybetmişti.
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