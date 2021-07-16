ABD'de hak örgütleri Britney Spears için harekete geçti
Babası Jamie Spears'a karşı verdiği vasilik mücadelesi veren ve "Hayatımı geri istiyorum" diyen Britney Spears'a, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nden (ACLU) destek geldi. Kurum, Spears'ın kendi avukatını seçme konusunda özgür olması gerektiğini savundu.
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), 25 sivil haklar ve engelli hakları örgütüyle birlikte Britney Spears'ın vasilik işlemlerinde kendi avukatını seçme hakkını desteklemek amacıyla Los Angeles County Yüksek Mahkemesi'ne amicus curiae dilekçesi (davaya doğrudan dahil olmayan, ilgili konuda uzmanlaşmış bir kişi veya kuruluşun tavsiyesini içeren yasal belge) sundu.
Independent Türkçe'nin aktardığı haberine göre; 12 Temmuz Pazartesi günü sunulan belgede, "Burada olduğu üzere, vesayet altındaki kişinin bu yöndeki arzusunu ifade etmesi ve yeterliliğe sahip olması halinde kendi avukatını seçmesinin sağlanmasının önemine" vurgu yapıldı.
'KENDİ AVUKATINI KENDİSİ SEÇMELİ'
ACLU'nun Engelli Hakları Projesi'nde kurum avukatı olarak görev yapan Zoe Brennan-Krohn, açıklamasında "Britney Spears kendi avukatını seçmek istediğini söyledi. Mahkeme bu isteğe saygı göstermeli" dedi.
Brennan-Krohn "Mahkeme, Spears'ın bu seçimi anlamlı biçimde yapması ve belirttiği amacı, yani vasilikten çıkmayı elde edebilmesi için ihtiyaç duyduğu araçlara erişim sağlamalı" dedi.
ACLU'nun Engelli Hakları Projesi avukatı "Spears'ın avukat seçme hakkı, ABD Anayasası'nın 6. Ek Maddesi'nde belirtilen avukatlık hakkının temel ilkesi olmakla kalmayıp, aynı zamanda kişisel özerklik ve temsil ilkeleriyle de tutarlıdır" diye konuştu.
Zoe Brennan-Krohn "Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, Spears'ın özerkliğini ve engelli kişilerin kendi topluluklarının aktif üyeleri olarak bağımsız ve özerk hayatlar sürme haklarını kabul etmelidir" açıklamasını yaptı.
İlgili Haberler
- Madonna'dan, özgürlüğünü geri alamayan Britney Spears'a destek: 'Bu bir insan hakkı ihlali'
- Britney Spears'ın mahkemeye ifade vermeden bir gün önce acil yardım hattını aradığı ortaya çıktı
- 'Hayatımı geri istiyorum' demişti: Mahkemeden, Britney Spears'a kötü haber
- Britney Spears babasına açtığı vasilik davasında konuştu: ‘’Hayatımı geri istiyorum’’
Video Haberler
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
- Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
- Bursa'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
- Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Kamyon, doğalgaz boru hattını patlattı
- A Spor canlı yayınında dikkat çeken diyalog
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Binance’a bir kötü haber daha
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Anonymous yazdı, Sedat Peker yanıt verdi
- Hülya Avşar'a belediye başkanı adaylığı teklifi
- Erdoğan boyunu aşan bir işe mi kalkıştı?
- Melih Bulu'yu kendi yasağı vurdu
- Gaziantep'te aslan kaçtı!
- Bulu, önce inanmadı sonra hesabını kapattı
- Sisam adası yanıyor