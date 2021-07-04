BTS'den Çorlu'yu hatırlatan görüntüler üzerine açıklama: TCDD yetkililerinin cevap vermesi gerekir

04 Temmuz 2021 Pazar, 16:02

Ankara ve çevre illerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı kullanılamaz hale geldi. Hattaki menfezler taşıp raylar sel suları altında kalırken, TCDD Ankara-İstanbul-Konya tren seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Raylarda oluşan ve 2018 yılında 25 kişinin ölüp 317 kişinin yaralandığı Çorlu'daki tren faciasının hatırlatan görüntüler sonrası Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'ndan (BTS) önemli bir açıklama geldi.

BTS'nin "Bir Yağışla Ankara-Konya YHT Hattında Seferler Durdu!" başlıklı açıklamasında Türkiye'de demiryolu politikalarının bugün geldiği noktada, çokça övünülen Yüksek Hızlı Trenlerin bir yağışla kullanılamaz hale geldiği, zarar gördüğü ve seferlerin durdurulmasına neden olduğu gerçeğinin ortaya çıktığına dikkat çekilirken TCDD yönetimine şöyle seslenildi:

"Evet… bu kaza bizlere Çorlu Tren Faciasını hatırlattı.

Bilindiği üzere aşırı yağış nedeniyle toprağın menfezin altından kayması ve rayların altının boşaldığı hatta vagonların raydan çıkması üzerine yaşanan Çorlu tren kazası sonucunda 25 yurttaşımız yaşamını yitirmiş, 300 den fazla yurttaşımızda yaralanmıştı. Yetkililer tarafından, bu kazanın nedeni olarak aşırı yağış açıklaması yapılmış ve hiçbir yetkili sorumluluk kabul etmemişti.

Bugün yaşanan durum demiryollarının yine aynı mantıkla; bilimden, akıldan uzak bir yaklaşımla yönetildiğini bir kez daha göstermektedir.

Ankara-Konya hattında yağışın yoğun olduğu bir anda benzer bir kaza da yaşanabilirdi. Herhangi bir kazanın yaşanmamış olması bizleri sevindirmiştir elbette. Ancak esas sorulması gereken sorunun sorulması ve TCDD yetkililerini cevap vermesi gerekir; çok övünülen Yüksek Hızlı Tren hatları nasıl olurda aşırı yağışların veya başka bir nedenin etkileri dikkate alınmaksızın projelendirilir, test edilir, yapımı gerçekleştirilir ve yolcu taşımacılığına açılır?

Bu ülkenin yurttaşlarının; ulaşılabilir, ekonomik ve güvenli bir ulaşım sistemi olarak demiryollarından faydalanması, yurttaşların hayatını kaybetmeden, yaralanmadan trenleri kullanması çok mu zor?"







