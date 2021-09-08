BTS'den kaza sonrası açıklama: Bu sistem hayata geçirilmezse...

08 Eylül 2021 Çarşamba, 17:04

İstanbul Tuzla Tersane istasyonunda, Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA ekspresinin o sırada tersane istasyonunda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e(YHT) düşük hızda çarptı.

Kazada büyük bir faciadan dönülürken, trenlerde bulunan 7 yolcu çarpma ve düşme sonucu yaralandı. Hafif şekilde yaralanan yolcular, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastaneler kaldırıldı.

Olaya ilişkin makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınacağı belirtilirken, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kazanın Adapazarı Ekspresinin kırmızı sinyali ihlal etmesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, "Ancak ülkemiz Avrupa demiryolu işletim sistemine uyum kapsamında ilgili müktesebatın imzacısı olmasına karşın bazı hat kesimlerinde ve çok sayıda lokomotifte bu sistem ya bulunmamakta ya da bazı lokomotiflerde ise arıza nedeniyle çalışmamaktadır. Yaşanan kazada da görüldüğü üzere Adapazarı Ekspresi lokomotifinde de bu sistemin çalışmadığı ortaya çıkmıştır. TCDD tarafından müktesebata uygun bir şekilde eksikliklerin bir an evvel giderilmesi gerekmektedir. Bu sistemin hayata geçirilmemesi durumunda önümüzdeki süreçlerde benzer kazaların yaşanabileceğini belirtebiliriz." ifadeleri kullanıldı.

"ÖZELLEŞTİRME ÇALIŞMASINA SON VERİLMELİ"

Açıklamada, bu tür kazaların temelinde görünmeyen hataların olduğuna dikkat çekilerek "TCDD yönetiminin öncelikle yeterli personelle hizmetleri sağlaması, bu personel arasında işçi memur ayrımının ortadan kaldırılarak tek statüde toplanmaları, trafikle ilgili istihdam edilen personelin yeni işe alımında ve görevde yükselmesinde intibak eğitimlerinin sürelerinin en az 6 ay olması ve esas olarak 1995’ten bu yana sürdürülen demiryollarının yeniden yapılandırılması projesinden bir an önce vazgeçilerek özelleştirilme çalışmasına son verilmesi gerekmektedir." denildi.

"KAZALAR DEVAM EDEBİLİR"

Açıklama şu vurgularla tamamlandı:

"TCDD üst kademesinin 165 yıllık kurum kültürüne, teknik işleyişe yabancı olmaları, diğer yönetici kadrolarında liyakat esas alınmadan atanmış olmaları sorunlara çözüm bulunmasını engellemektedir.

TCDD, demiryolu emekçilerinin örgütlü olduğu sendikamızın görüş ve önerilerini, bilim adamlarının raporlarını dikkate almalı, şova ve siyasi çıkarlar uğruna yanlış ve eksik projeleri kullanıma açmamalıdır.

Aksi uygulamalar kamu zararına ve yurttaşların yaşamlarını yitirmelerine neden olan kazaların yaşanmasıyla sonuçlanacaktır."



















