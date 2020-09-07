Bu da 'istihdam krizi' tablosu!
Türkiye'nin 7 Eylül 2020 tarihli 'istihdam krizi', Sağlık Bakanlığının koronavirüs verileri için kullandığı tabloya uyarlanarak gösterildi.
Türkiye'de ekonomik gidişatın en çıplak boyutunu ortaya koyan istihdam krizi, Sağlık Bakanlığının günlük koronavirüs tablosuna uyarlanarak ortaya konuldu.
Tabloyu paylaşan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, açlık sınırının asgari ücretin üzerinde olduğunu, 5 milyon 300 binden fazla gencin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını gösteren tabloyu paylaşırken "Ben de #GerçekGündem tablosu paylaşayım — istihdamdaki durum budur" ifadelerini kullandı.
İşte 'istihdam krizi' tablosu:
Video Haberler
- Yeşilçam'ın 'kötü adamı': Bizi tamamen dışladılar...
- Anı ölümsüzleştirmek istedi, şansızlığı kameraya yansıdı
- Yer: Antalya... İnsanlığın öldüğü an!
- Bakan Varank'ın tehlike dolu anları kamerada!
- Bunun adı sosyal rezalet! Görüntüler büyük tepki topladı
- Ankara'da 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
- Bodrum’da turist tacizine başkan isyan etti
- Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan’dan Karşıyaka marşı
- İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” trafik magandası
- Polisten kaçarken cebindeki dolarları etrafa saçtı