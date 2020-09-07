Bu da 'istihdam krizi' tablosu!

Türkiye'nin 7 Eylül 2020 tarihli 'istihdam krizi', Sağlık Bakanlığının koronavirüs verileri için kullandığı tabloya uyarlanarak gösterildi.

07 Eylül 2020 Pazartesi, 17:18
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Türkiye'de ekonomik gidişatın en çıplak boyutunu ortaya koyan istihdam krizi, Sağlık Bakanlığının günlük koronavirüs tablosuna uyarlanarak ortaya konuldu.

Tabloyu paylaşan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, açlık sınırının asgari ücretin üzerinde olduğunu, 5 milyon 300 binden fazla gencin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını gösteren tabloyu paylaşırken "Ben de #GerçekGündem tablosu paylaşayım — istihdamdaki durum budur" ifadelerini kullandı.

İşte 'istihdam krizi' tablosu:


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