CHP'li Budak: 'Tarihinde görülmeyen bir işsizlik dalgası vurdu'

02 Eylül 2020 Çarşamba, 12:51

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya’da son bir yılda yaşanan istihdam kaybını Meclis gündemine taşıdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Budak, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Haziran ayı verilerine göre, son bir yılda Antalya’da işini kaybeden kişi sayısı 142 bin ve bu sayı, Türkiye’nin 57 ilinde çalışan kişi sayısından daha fazla. Bir yıl önce 642 bin kişi olan sigortalı çalışan sayısı, bu yıl 500 bine düştü. Antalya’yı tarihinde görülmeyen bir işsizlik dalgası vurdu” dedi.

Mevcut önlemlerin istihdamı korumakta yetersiz kaldığına dikkat çeken Budak, şu ifadelere yer verdi:

"İktidar bir an evvel Antalya’yı gündemine almalı ve gerekli desteği Antalya’ya sağlamalı"

“Son bir yılda Antalya’da her üç çalışandan yalnızca biri işini ve gelirini koruyabildi. Biri işsiz kaldı, diğeri de ya kısa çalışma ödeneğinden faydalanıp gelir kaybı yaşadı ya da ücretsiz izin gerekçesiyle açlık sınırının yarısı bir ücretle geçinmeye mecbur bırakıldı. Şu anda Antalya’da çalışan 500 bin kişinin 115 bini ücretsiz izinde, 160 bini ise kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor. Kentimizde çalışan her beş kişiden biri ücretsiz izne çıkarılmış. Bu insanlar aylardır 1069 lira gelir nedeniyle açlıkla sınanıyorlar. Pandemi uzadıkça mağduriyeti de katlanılmaz bir hal alıyor. İktidar bir an evvel Antalya’yı gündemine almalı ve gerekli desteği Antalya’ya sağlamalı.”

Budak, önergede şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“Bakanlığınıza göre Antalya’da yaşanan olağanüstü istihdam kaybının nedeni nedir? Bu kapsamda Antalya’ya yönelik özel bir çalışmanız var mıdır? Varsa ayrıntıları nelerdir?

Bakanlığınızın açıkladığı rakamlar dikkate alındığında Antalya’da kısa çalışma ödeneğinden ve ücretsiz izin ödemesinden faydalanan kişilerden kaçı işine geri dönmüştür? Antalya’da zorunlu sigortalı olarak çalışan 115 bin kişi ücretsiz izin ödemesi olan aylık 1069 lira dışında herhangi bir gelire sahip değildir.

Başka bir deyişle, aktif olarak sigortalı gözüken her 5 kişiden 1’i asgari ücretin yarısından daha az bir gelire sahiptir. Antalya örneğini de göz önünde bulundurarak ücretsiz izin desteğinde bir iyileştirme öngörüyor musunuz? İşten çıkarma yasağı ile yürürlükteki diğer önlemlerin istihdam kaybını önlemede yeterince etkili olamadığı dikkate alınırsa yeni önlemler gündeme gelecek midir?

Bu yönde Bakanlığınızın sürdürdüğü bir çalışma var mıdır? Varsa ne zaman açıklanacaktır?”