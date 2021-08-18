Bu kez ‘Vicdanlı Genç Türkler’ imzasıyla karşı pankart astılar

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:46

Türkiye'ye yönelik kontrolsüz göçmen akınına karşı İstanbul’un çeşitli noktalarına "Ülkemde mülteci istemiyorum" ve "Hudut namustur" pankartları asan ve "Öfkeli Genç Türkler" imzası kullanan 6 kişi dün gözaltına alınmıştı.

Terörle Mücadele Savcılığına sevk edilen şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra haklarında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakılmıştı.

İstanbullular, sosyal medyada gündem olan bu olayın ardından dün gece caddelerde başka pankartlarla karşılaştı. İstanbul'un bazı yerlerinde üstgeçitlere ve duvarlara asılmış sözkonusu pankartlarda "Provokatörlük Namussuzluktur" yazıldığı ve "Vicdanlı Genç Türkler" imzası bulunduğu görüldü.

Pankartların fotoğrafı sosyal medyada AKP'ye yakın hesaplar tarafından paylaşıldı.

İşte asılan pankartlardan bazıları:







