Bu kez ‘Vicdanlı Genç Türkler’ imzasıyla karşı pankart astılar
İstanbul’da bazı bölgelere 'Vicdanlı Genç Türkler' imzalı “Provokatörlük Namussuzluktur” yazılı pankartlar asıldı.
Türkiye'ye yönelik kontrolsüz göçmen akınına karşı İstanbul’un çeşitli noktalarına "Ülkemde mülteci istemiyorum" ve "Hudut namustur" pankartları asan ve "Öfkeli Genç Türkler" imzası kullanan 6 kişi dün gözaltına alınmıştı.
Terörle Mücadele Savcılığına sevk edilen şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra haklarında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakılmıştı.
İstanbullular, sosyal medyada gündem olan bu olayın ardından dün gece caddelerde başka pankartlarla karşılaştı. İstanbul'un bazı yerlerinde üstgeçitlere ve duvarlara asılmış sözkonusu pankartlarda "Provokatörlük Namussuzluktur" yazıldığı ve "Vicdanlı Genç Türkler" imzası bulunduğu görüldü.
Pankartların fotoğrafı sosyal medyada AKP'ye yakın hesaplar tarafından paylaşıldı.
İşte asılan pankartlardan bazıları:
İlgili Haberler
- CHP’den ‘kontrolsüz göç’ tepkisi: Genel Merkez’e ‘Sınır namustur’ pankartı
- "Hudut namustur" pankartı! "Polis akıl dışı sorularla bir örgüt çıkartmaya çalıştı"
- İstanbul'da 'Hudut namustur' pankartı asan 6 kişi gözaltına alındı
- Türkiye’nin göçmen ve sınır güvenliği politikasının hâlâ olmaması eleştiriliyor
- Afgan göçmen akınını yorumladı: "Son dalganın etkisi 10-15 günde hissedilecek'
Video Haberler
- İkinci el araç alacaklar dikkat!
- İETT otobüsünde ortalık karıştı! Gergin anlar kamerada
- Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
- Antalya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi
- Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik
- Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı
- Afgan gazetecinin sözleri canlı yayına damga vurdu!
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'in iddiası: AKP-FETÖ mahrem görüşme yapıyor!
- Bilim Kurulu üyesinden 'Sinovac' itirafı
- Kredi kartlarında büyük değişim kararı
- Son seçim anketinde dikkat çeken detay
- Sert düşüş! Bu pazar seçim olsa tüm dengeler değişecek!
- Yeşilçam’ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- 'MİT de devreye girdi'
- Ceyhan'dan Alçı'ya zehir zemberek yanıt
- Erdoğan gidince ne olacak?
- Aktürkoğlu sessizliğini bozdu