"Bu reçete değil, zehir"

02 Aralık 2020 Çarşamba, 11:45

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, pandemi sürecinin artık yönetilemez olduğunu belirterek "İşçiler, emekçiler, halkımız virüse teslim edilmiş durumda. Pandemiye dair yeni çıkan tablolar yine gerçekleri yansıtmıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Covid-19 salgınında vaka sayısı bakımından üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Pekgözegü, Kovid-19'a karşı alınan yeni tedbirlerin salgını önlemeye hizmet edecek boyutta olmadığını belirtti.

Covid-19 nedeniyle 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Pekgözegü, "Kendileri bin odalı sarayda oturanlar, Sakine bebeğe bir oda, bir entübe, bir makine bulamadılar. O yüzden bugün Sakine bebek aramızda değil." dedi.

YOKSULLARA ÇİN AŞISI, ZENGİNLERE ALMAN AŞISI"

Özel hastanelerin, kamu hastanesi gibi işletilmesi gerektiğini vurgulayan Pekgözegü, "Bütün özel hastanelerin, halkın ve pandemi hastalarının hizmetine parasız sunulması, gerekirse kamusallaştırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Aşı konusunun gündeme getirilerek toplumda bir umut ve rehavet yaratılmaya çalışıldığını iddia eden Pekgözegü, "Yoksullara, halka üçüncü etabı gerçekleşmemiş olan Çin aşısı yapılacak. Fakat zenginlere, parası olanlara, aşı alabileceklere sağlık otoriteleri tarafından bütün süreçleri tamamlanmış olan Alman aşısı getirilecek. Sağlık Bakanlığı'nın bütçe toplantısında bize verdiği bilgi bu. 1 milyon Alman aşısı gelecek, 10 milyon da Çin aşısı gelecek." diye konuştu.

"ACI REÇETEYİ SERMAYE SINIFI İÇSİN"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın toplanacağına işaret eden Pekgözegü, antidemokratik bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu olduğunu ve bu komisyonun yapısının değişmesi gerektiğini söyledi. Pekgözegü, "Bu yapısal sorun çözülmezse, asgari ücret, 'kölelik ücreti' olmaya devam edecek." dedi.

Yapılan açıklamalardan asgari ücrete yapılacak zammın ayak seslerini duyduklarını ve bunu kabul etmediklerini kaydeden Pekgözegü, "Acı reçeteyi, sermaye sınıfı içsin. Bu reçete de değildir, bu bir zehirdir. Bu zehri işçiler, emekçiler içmek istemiyorlar." ifadesini kullandı.

Asgari ücretin en az 4 bin lira olması gerektiğini savunan Pekgözegü, asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını istedi.

