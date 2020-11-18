Acı reçete kimsesizlerin namına...

18 Kasım 2020 Çarşamba

Korona önlenemez hızla yükseliyor...

Bilim insanlarının “kötüye gidiyoruz” çağrısına, ilgili bakanlıklar ve Saray kulağını tıkadı.

“Tam kapanma” tedbirleri zamanında uygulanmadığı için hasta sayısı patladı; sağlık sistemi üzerindeki yük, kırmızı seviyeleri aştı...

Tarihi bunalım yaşayan ekonomi, kapanmayı kaldırmıyordu...

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İktidar, iş bilmez mirasyediler gibi ülkenin ne Merkez Bankası’nda döviz bıraktı ne de Hazine’de para...

Küçük esnaf, eğer şanslı ise günlük olarak evine ekmek götürüp çocuğuna harçlık verebiliyor...

Değil iki hafta, iki gün işyerini kapatsa aç kalacak yüz binler var...

Sosyal devlet sizlere ömür...

Tek adamlığın, kötü yönetimin bunalımını yaşıyor Türkiye...

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Erdoğan geçen gün “acı reçeteden” söz etti... Seferberlik çağrısı yaptı...

Hepimiz biliyoruz acı reçeteler hep kimsesizlerin namına yazılır... Yoksul geniş kesimlerin...

Oysa hayatının her anında, yaptığı en küçük harcamadan, kazandığı üç kuruş paraya kadar... Hem harcarken hem kazanırken vergisini ödüyor insanlar... Mesele, toplanan vergilerin çarçur edilmesidir...

Merkez Bankası’ndaki ihtiyat akçesine kadar harcayan, dokunduğunu kurutan iktidar, en zor gününde vatandaşın yanında olamıyor...

Acı reçete ya da seferberlik söylemi, halkın parasını nereye harcadınız sorusunu örtemeyecek...

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Geçilmeyen yollar, tüneller, köprülerin garanti ödemeleri için bütçeden bu yıl için ayrılan para 8.3 milyar TL idi...

Bütçeyi en iyi değerlendiren isimlerden Prof. Duran Bülbül’ü arıyorum. Yıl sonu itibarıyla şehir hastaneleri dahil müteahhitlere ödenecek rakamı soruyorum... “18.9 milyar TL’yi bulacak...” diyor...

Yandaşlara ödenecek bu rakamın büyüklüğünü Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi il karşılaştırdığınızda daha iyi anlayacaksınız...

Ölümü göze alıp pandemi ile mücadele eden, zor günlerde ekonomik olarak da teşvik edilmesi gereken, ancak “koşullar nedeni ile iyileştirme yapılamayan” sağlık emekçilerinin ücretlerinin ve bakanlığın tüm harcama kalemlerinin yer aldığı tabloda 16 milyar TL yazıyor...

Müteahhitlere garanti ödemeleri için 18. 9 milyar TL ödeyecek AKP’nin Sağlık Bakanlığı bütçesi 16 milyar TL...

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Dün DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Berat Albayrak döneminde Hazine’nin borcu iki katına çıktı” diye açıklama yaptı...

“Hasar büyük, millet bedelini ödüyor, ödeyecek... Borcu azaltmak çok zor olacak” dedi...

Hazine’nin borcunu katlayan, çocuklarımıza iyi bir gelecek yerine borç bırakan AKP’nin bu paraları nasıl harcadığı, kimlere aktardığı da muhalefetin sürekli gündeminde olmalı...

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Bir tarafta Lale Devri’ni yaşayan Saraylı azınlık... En pahalı harcamaların, en aşırı lüksün su gibi akıtıldığı sözde “muhafazakâr” hayatlar... öte yanda bir işi olduğu halde açlık sınırındaki milyonlar...

İşsiz olanların yaşadığı kıyameti varın siz düşünün...